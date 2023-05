Atto vandalico al campo dei caduti della Repubblica sociale

Il due piedi che teneva la corona di fiori è stato rotto e sulle tombe sono stati gettati tutti i nastrini tricolore. “I soliti vili si dimostrano quello che sono, non sanno confrontarsi con i vivi e quindi se la prendono con i morti. Noi siamo sempre stati dalla parte della pacificazione nazionale, non della parificazione ed il motivo sembra chiaro. Basta questo per sottolineare la differenza tra noi e loro”. Questa la denuncia che è stata postata sui social, sulla pagina Facebook dell’associazione Valinor che racconta quanto accaduto nei giorni scorsi al campo 62 del cimitero di Monza e scoperto nella giornata di domenica 30 aprile.

“Sono anni che ci prendiamo cura del Campo 62 del cimitero di Monza – spiegano - ed anche quest’anno abbiamo effettuato periodicamente le pulizie ed abbiamo deposto una corona in memoria delle vittime militari della seconda guerra mondiale. Vittime dimenticate dalla maggior parte delle persone perché combattevano ‘dalla parte sbagliata’. Oggi abbiamo però trovato una brutta sorpresa: il due piedi che teneva la corona è stato rotto e sono stati gettati tutti i nastrini tricolori sulle tombe”. Il monumento al Campo 62 è dedicato al monzese pluridecorato Aldo Tarabella, decorato con 3 medaglie d’argento e 3 di bronzo al valor militare. Il campo, per decenni dimenticato e ricoperto di erbacce, da anni viene curato da un gruppo di volontari.