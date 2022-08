Campo da Padel nel parco di Monza: area sotto sequestro

Che il campo da padel nel Parco di Monza non sarebbe rimasto per sempre ma giusto il tempo dei grandi eventi organizzati per il centenario del Gran Premio di Monza lo si sapeva. Quello che ha sorpreso un po' tutti è la notizia di oggi 13 agosto: il campo è stato posto sotto sequestro. Lo scrive sulla pagina Facebook Parco di Monza per sempre Matteo Barattieri (componente del Comitato Parco Villa Reale), da sempre sensibile alle tematiche del nostro polmone verde. Il Comitato aveva fatto richiesta ufficiale in settimana, dopo la segnalazione, di accesso agli atti. Scrive Barattieri:

"Campo di padel al Roccolo nel Parco sotto sequestro.

Aggiornamento: Il campo di padel installato sul Prato del Roccolo, nella zona dell'autodromo, nel Parco, è sotto sequestro.

La presenza di questa struttura era stata segnalata da noi del Comitato Parco una settimana fa. L'intervento della Procura della Repubblica è datato 12 agosto cioè ieri. Non conosciamo altri dettagli della vicenda."

La segnalazione

Monzatoday nei giorni scorsi aveva raccolto la segnalazione di un lettore che sui social denunciava la presenza della struttura nel cuore del polmone verde monzese. Dopo due giorni è stato svelato il mistero: sembrava tutto in regola, il campo da padel era solo una delle tante attrazioni allestite in occasione del Gp di settembre. Poi, terminato il Gran Premio del centenario, doveva essere smantellato. Ora il sequestro dell'area potrebbe portare nuove prospettive.