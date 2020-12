Nasce Isidora il canale tv per gli over 60 che monitora la salute del telespettatore

La televisione può diventare anche una sorta di terapia: un mezzo per intrattenere e aiutare le persone anziane a tenere viva la mente e la memoria, ma anche per monitorare da remoto il loro stato di salute.

Questo l’obiettivo di Isidora, il canale tv, ideato e promosso dalla cooperativa La Meridiana di Monza e pensato appositamente per gli utenti brizzolati e fragili che vivono in casa. Il canale televisivo è accessibile attraverso un apposito dispositivo tecnologico che utilizza strumenti della telemedicina (come per esempio la misurazione in tempo reale del grado di saturazione del sangue, e la raccolta di informazioni sanitarie sul paziente).

Ma come ogni canale tv offre al suo telespettatore programmi di svago, notizie, documentari, eventi religiosi, ma anche attività cognitive e motorie in una cornice di intensa interattività fra chi trasmette e chi riceve. I programmi vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30.

Isidora permette di mettersi in contatto anche con i propri familiari e con il caregiver. Il progetto è nato prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria e soprattutto alla luce della pandemia e del distanziamento sociale per la protezione delle persone più fragili diventa molto utile, nella certezza che le nuove tecnologie sono strumento indispensabile e accessibile anche a chi non è cresciuto nel mondo digitale.

“Ispirati dalle nuove conquiste della telemedicina e considerata l’esperienza positiva delle applicazioni tecnologiche del Paese Ritrovato, abbiamo realizzato Isidora, un canale tv molto speciale, capace di interagire in modo adeguato con l'anziano e la famiglia – spiega Roberto Mauri, presidente della cooperativa La Meridiana -. Isidora è un investimento coraggioso e utile, non solo per l’anziano che segue i programmi, ma anche per il caregiver”.

Il canale tv infatti prevede oltre alle attività individuali e di gruppo, anche il tele monitoraggio quotidiano dei parametri vitali, in costante contatto con il medico di famiglia. “Sicuramente Isidora apre nuove opportunità e nuove tipologie di relazione con l'anziano e con la sua famiglia. Pur in una fase preliminare Isidora conferma tutta la sua potenzialità e mostra come la tecnologia, se indirizzata al servizio della persona, risulti un grande veicolo di benessere e di promozione umana”, commenta Cinzia Negri Chinaglia, geriatra ed esponente del Comitato scientifico di Isidora.

Una curiosità: come mai la scelta di chiamare questo Canale tv Isidora? Gli ideatori si sono ispirati al romanzo “Le città invisibili” di Italo Calvino.