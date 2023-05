Candy, la cagnolina uccisa da un'auto mentre camminava con la sua proprietaria

Doveva essere una normale passeggiata. Una delle tante che faceva con la sua proprietaria ma, purtroppo, per Candy quella è stata l’ultima. Un’auto l’ha urtata, facendola morire sul colpo. Un drammatico racconto quello fatto a MonzaToday dalla proprietaria di Candy una chihuahua di 5 anni falciata e uccisa da un automobilista.

Il fatto, come riferisce la proprietaria, è avvenuto a Villasanta nel pomeriggio di domenica 30 aprile. Intorno alle 16.10 la donna stava passeggiando insieme al figlio e alla sua cagnolina in via Francesco Baracca quando, all’altezza del civico 21, la cagnolina è stata urtata da un’auto. Un colpo forte per la bestiola che è morta sul colpo. Lungo quella strada non c’è un marciapiede rialzato, ma la striscia bianca entro la quale Candy si trovava e cartelli che indicano il limite a 30 km/h. “Ma nessuno li rispetta - ha spiegato la proprietaria -. Nessuno rispetta neppure le distanze e le auto si avvicinano pericolosamente alla striscia bianca che delimita l’area riservata ai pedoni”. Purtroppo per Candy quell’urto è stato mortale.

La donna e il figlio erano spaventati e disperati. “In quel momento ci hanno prestato soccorso solo una coppia che aveva assistito alla scena - conclude -.Ieri, purtroppo, è toccato alla mia Candy, ma domani potrebbe succedere a un bambino, a un ciclista o a un pedone”. E l’invito della nostra lettrice (oltre che il nostro) è a rispettare i cartelli e i limiti di velocità. “Rispettate i limiti in questa piccola via che porta all'ingresso del Parco entrata San Giorgio. È diventata un'autostrada super trafficata e con pochi controlli” ha concluso.