Il cane abbandonato in strada e portato nel canile brianzolo

Molto probabilmente è stato abbandonato. Ma saranno solo gli accertamenti in corso in queste ore nel canile Fusi di Lissone a ricostruire che cosa c'è dietro alla storia di quel bel labrador che girovagava sotto il solleone di questa giornata d'estate.

Il fatto è avvenuto questa mattina, 1 agosto, a Cinisello Balsamo nell'hinterland di Milano dove, grazie alla segnalazione di una cittadina, gli agenti della polizia locale hanno recuperato un labrador che girovagava per le vie del quartiere di Sant'Eusebio. Il cane, dotato di collare, è stato messo in sicurezza e poi trasferito al canile Fusi di Lissone nell'attesa di rintracciare l'eventuale proprietario.

Un inizio di vacanze estive che, almeno all'apparenza, cominciano sotto il segno dell'abbandono dei nostri cari amici a quattro zampe. Purtroppo c'è ancora chi decide di non portare il proprio cane o in gatto in ferie, e invece di affidarsi a strutture e persone fidate che lo possano accudire durante l'assenza, optano per la strada dell'abbandono. A Cinisello Balsamo - fanno sapere dal comune - si contano 23 interventi per animali che girovagavano da soli per le vie della città dall'inizio dell'anno. Alcuni sono stati restituiti al proprietario, altri condotti al canile. Grazie allo strumento che legge il microchip, se presente nell'animale, gli agenti della polizia locale possono risalire al proprietario. "A volte si tratta di smarrimento - precisano dal comune di Cinisello - ma nella maggior parte dei casi, purtroppo, siamo in presenza di animali da affezione che vengono abbandonati per futili motivi. In questi casi scattano le sanzioni, se poi si accerta il maltrattamento si arriva anche al penale".

In Brianza il fenomeno del classico abbandono fortunatamente è molto limitato. Mentre, purtroppo, come riferito dall'Enpa di Monza sono in aumento i casi di cessione dei cani. Sono molti i proprietari che, soprattutto alla vigilia delle vacanze, con le scuse più varie bussano alla porta del rifugio di via San Damiano e chiedono di poter cedere il loro cane adducendo problemi familiari, economici, trasferimenti all'estero che impediscono di portarsi appresso anche Fido.