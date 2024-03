C'è un comune vicino a Monza dove gli animali possono essere seppelliti insieme ai padroni

Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell’animale da compagnia possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. Succede a Cinisello, vicino a Monza. Il consiglio comunale ha approvato la modifica del vigente regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali con l’aggiunta dell’articolo 74 bis che disciplina gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri degli animali da compagnia.

Una decisione in linea con il crescente riguardo maturato sia a livello sociale che giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi da parte dei padroni tanto da essere considerati “parte della famiglia".

Per assicurare e favorire la continuità di tale rapporto affettivo è stato deciso di concedere la possibilità di tumulare le ceneri degli animali nei manufatti in concessione, nonché di garantire la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute.

Una possibilità già prevista del resto nel vigente regolamento della Regione Lombardia all’articolo 29. Per animali da compagnia si intendono cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni.

Pertanto il regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 19 del 20 marzo 2007 si arricchisce di un articolo specifico: l’articolo 74 bis (tumulazione animali da compagnia) specifica inoltre che la presenza dell’animale deve essere riportata nei registri cimiteriali, occorre il certificato di cremazione e che la volontà del defunto o degli eredi deve essere espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri, mentre sulla lapide o sulla tomba di famiglia non si può esporre fotografie dell’animale da compagnia tumulato o riportare iscrizioni.

Il regolamento per le attività funebri e cimiteriale con le modifiche deliberate è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo.

L'assessore ai servizi cimiteriali Francesco Scaffidi spiega: "Ancora una volta questa amministrazione si dimostra attenta e sensibile nel recepire le richieste dei cittadini". Poi aggiunge: "La tumulazione degli animali da compagnia, quando morti, insieme ai padroni, è un gesto di attenzione per chi considera il proprio animale un membro a tutti gli effetti della famiglia". Infine conclude: "Una iniziativa accolta dal consiglio comunale che ne ha compreso la valenza".