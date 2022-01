Miracolo di Natale: "nonno" Otto ha trovato casa

"Il nostro nonnino Otto amato da tutti e che tutti speravano di veder passare finalmente l’inverno al caldino, per i suoi annetti e acciacchi, ha finalmente trovato famiglia. Non potevamo chiudere in maniera migliore questo anno. Questa notizia ha risollevato l’umore a tutti noi e alleggerito il cuore".

Così scrivono i volontari del canile Fusi di Lissone per annunciare la notizia. Otto ha 11 anni, è uno di quei cani di difficilmente avrebbero trovato una famiglia. Spesso gli adottanti sono alla ricerca di cani giovani, e per i cosidetti "nonnini" diventa difficile trovare casa.

Così è stato anche per Otto. Malgrado l'ottimo carattere e la vivacità, Otto ha atteso parecchio prima di trovare casa. Poi poco prima di Natale, ha trovato casa: una famiglia ha deciso di aprirgli le porte della loro casa e soprattutto del loro cuore.

Per i volontari quello appena concluso è stato un anno molto difficile. A causa dell'emergenza sanitaria non sono riusciti ad organizzare gli eventi, fondamentali per la raccolta fondi per sostenere le attività. Poi, poco prima di Natale, la morte di Peppino Fusi, anima del canile lissonese.