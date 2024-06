Il cane incastra lo spacciatore: nel box spuntano 20 chili di droga

Tradito dal fiuto del cane poliziotto. E dall'occhio attento degli agenti. Un uomo di 53 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con quasi venti chili di droga.

Per lui i guai sono iniziati verso le 18 in viale Fulvio Testi, dove una Volante ha notato una Renault Scenic che procedeva a zigzag continuando a cambiare corsia. Alla guida della macchina c'era proprio il 53enne, che si è subito mostrato insofferente al controllo. I poliziotti hanno trovato mille euro in contanti nascosti nella tendina parasole e a quel punto hanno deciso di passare al setaccio il veicolo, con l'aiuto del cane anti stupefacenti Rubio.

Da un scomparto ricavato sotto il sedile del passeggero sono saltati fuori altri 10mila euro in contanti e 4 grammi di cocaina, oltre che la chiave e un telecomando di una casa e un box a Sesto San Giovanni. Lì gli agenti hanno scoperto il deposito del pusher: nel garage c'erano infatti altri 2mila euro cash ma soprattutto 8 chili e 800 grammi di hashish e 11 chili e mezzo di marijuana. Per l'uomo sono così scattate le manette.