Un forte botto nella notte di Natale, cane si spaventa e resta incastrato

Capodanno non è ancora arrivato ma per gli amici a quattro zampe, e per i loro padroni in apprensione, sono già giornate e nottate impegnative. Perchè da tempo, in diversi comuni della Brianza i cittadini - e non solo i proprietari di animali domestici - lamentano forti esplosioni di petardi che in alcuni casi hanno causato anche danni nei parchetti o in un caso, a Besana Brianza, hanno fatto esplodere anche le cassette delle lettere di un condominio.

Ma a Villasanta la scorsa nottata Miele, un cane, ha vissuto un'ora di paura, restando incastrato sotto il letto e non riuscendo più a venire fuori a causa dello spavento per l'esplosione dei botti che lo ha disorientato. A raccontare la disavventura è stato Roberto Manzato, cittadino villasantese, ex candidato sindaco nel 2019 e promotore sul territorio dell'iniziativa del plogging.

Intorno alla una e trenta della nottata tra Natale e Santo Stefano, in zona San Fiorano, si è sentito un forte botto. "Natale stava trascorrendo bene per noi è un momento religioso importante e anche Miele stava bene ma intorno alle 1.30 un forte boato lo ha fatto spaventare e per ripararsi si è incastrato sotto il letto e non usciva. Ci siamo spaventati, ho impiegato 40 minuti per liberarlo" ha raccontato Manzato, facendo anche un appello.

"Basta con queste bombe che non sono spari normali ma qualcosa di molto pericoloso. Voglio condividere questa mia esperienza che spero che non si ripeta più" ha detto. "Lo spavento rimane perché ormai il piccolo scoppio se lo ricorderà....per tranquillizzarlo andiamo via quattro giorni in una baita in alta Valsassina per farlo riposare e lontani dai botti di Capodanno".

"Ho letto sui social diverse lamentele per scoppi analoghi in altri paesi vicini come Monza o Lissone, allo stesso orario".