Cani tenuti tra la sporcizia, molosso ucciso aggredito a morsi dal branco

Una segnalazione per presunti maltrattamenti e una brutale aggressione con un cane deceduto a causa dei morsi di altri quattro molossi. Questa la situazione che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale di Seregno quando sono intervenuti all'interno di un'abitazione indipendente in seguito a una segnalazione relativa a presunti maltrattamenti di animali.

Una chiamata giunta alla centrale operativa nei giorni scorsi aveva chiesto di verificare lo stato in cui vivevano cinque cani collocati nel giardino della villetta. La pattuglia una volta sul posto verificava che in casa non ci fosse nessuno e ercepiva i lamenti dei cani. Da un balcone vicino hanno effettuato un controllo e hanno fatto una macabra scoperta: nel giardino erano presenti cinque molossi di razza, tenuti tra la sporcizia. Uno di questi, inerme al suolo, era aggredito con attacchi feroci da parte di un cane del branco. Gli agenti hanno cercato di contattare i proprietari e l'Ats. L'animale al momento dell'intervento era ormai deceduto e nonostante tutto il branco ha continuato a infierire sulla carcassa.

Il veterinario di Ats, dopo aver visitato gli animali, ha proceduto alla chippatura di quelli non iscritti all'anagrafe canina ed alla notifica di prescrizioni per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie del luogo in cui erano custoditi gli animali.