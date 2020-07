Cane scivola nel Villoresi, padrone entra in acqua sfidando la corrente: salvati

E' entrato nel canale Villoresi per salvare il suo cagnolino, Artù, dalla corrente. Ma entrambi sono rimasti in acqua. E' successo a Monza, nella serata di giovedì 23 luglio quando intorno alle 20, in via Pacinotti, a ridosso del corso d'acqua sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.

L'uomo, monzese, 48 anni, quando ha visto il suo amico a quattro zampe finire in acqua non ha esitato ed è entrato nel canale. Al momento dell'arrivo dei pompieri il 48enne era già riuscito a uscire dall'acqua e aveva raggiunto anche l'animale. I due sono stati recuperati dai vigili del fuoco e soccorsi. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale, al San Gerardo, in codice verde il padrone per gli accertamenti del caso. Il piccolo Artù invece sta bene.