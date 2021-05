Cane soccorso a bordo strada, salvataggio speciale per i volontari di Verde Assistenza

Un "paziente" speciale e una missione insolita quella che ha visto impegnati i volontari di Verde Assistenza Onlus di Villasanta che nella mattinata di sabato hanno soccorso un cane impaurito a bordo strada a Vimercate.

Cane soccorso sulla provinciale

Di rientro da un servizio di trasporto e assistenza un mezzo della onlus con a bordo due volontari e il presidente Andrea Mandelli ha notato un cane sul ciglio della strada, spaventato. Lungo la provinciale Monza-Trezzo, all'altezza del centro sportivo di Vimercate, c'era già un'altra auto che aveva appena accostato. "Ci siamo fermati per assicurarci che nessuno fosse in difficoltà e per chiedere se qualcuno avesse bisogno di aiuto e abbiamo visto il cane" ha spiegato il presidente.

Coccole e cure anche dai carabinieri

L'animale è stato trovato in condizioni di salute generalmente buone, era solo stanco e impaurito. E' stato tranquillizzato e coccolato dai volontari che si sono subito messi in contatto con i carabinieri della stazione di Vimercate per organizzare il trasferimento al canile Fusi di Lissone. In attesa di trovare una sistemazione adeguata la "casa" del cagnolone per qualche tempo è stato il comando dei carabinieri di via Damiano Chiesa dove l'animale - "paziente" speciale della mattinata a bordo dei mezzi che si occupano di accompagnamento di persone con disabilità - è giunto insieme ai volontari della onlus.

Il cane, spiegano dall'associazione, è stato "consegnato alle cure dei Militari della Benemerita i quali avevano già preallertato il Canile Fusi di Lissone mettendosi immediatamente sulle tracce del proprietario". Il mezzo, rientrato in sede, è stato poi sanificato con le necessarie procedure di igienizzazione, pronto per tornare al servizio della comunità perchè - ricordano dalla onlus - "Verde Assistenza c'è, per tutti!".