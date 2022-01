Ragazzino di 15 anni investito mentre attraversa la strada, il cane scappa: l'appello per Timmy

Non solo l'apprensione per le condizioni del figlio, 15 anni, ricoverato con gravi ferite dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sabato pomeriggio, a Casatenovo. Ma anche la paura per le sorti di Timmy, il cane che al momento dell'incidente era insieme al giovane residente a Lesmo e che per lo spavento è scappato via. Ora i proprietari non hanno più sue notizie e per rintracciare l'animale è stato diffuso un appello condiviso anche dall'Enpa della sezione di Merate.

L'appello per Timmy

"A Casatenovo davanti al ristorante San Mauro un giovane ragazzo è stato investito da un’auto, con lui c’erano i genitori e il suo cane Timmy che è scappato molto spaventato, e non è ancora tornato a casa. Per chi lo dovesse trovare, al collo ha il collare con una medaglietta con il numero di telefono dei suoi padroni" si legge nell'appello diffuso sui social.

"Il consiglio è quello di non chiamare continuamente il cane e nel caso lo vedeste di non correre verso di lui, ma semplicemente cercate di tenerlo lontano dalla strada. È possibile che stia cercando la strada verso casa e quindi che da Casatenovo dove si è diretto ieri sera dopo l’incidente, si stia spostando verso Lesmo. Speriamo di riportarlo presto alla sua famiglia. Un pensiero va a tutti loro".

L'investimento

Nel pomeriggio di sabato 22 gennaio un ragazzino di 15 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada lungo la provinciale 51 a Casatenovo, nella frazione di Campofiorenzo a ridosso della Brianza. L'impatto è stato violentissimo. Secondo le prime informazioni raccolte dai colleghi di LeccoToday il 15enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Bianca di Besana Brianza e della Croce Bianca di Merate, l'automedica e l'elisoccorso di Areu fatto decollare dalla base di Villa Guardia in provincia di Como.

Il ragazzino è stato stabilizzato, caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso dove è ricoverato ancora in condizioni molto serie. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.