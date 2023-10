Va a fare la spesa e le rubano i cagnolini dall'auto: ritrovati poco dopo dai carabinieri

E' entrata nel supermercato per fare la spesa e quando è uscita, poco dopo, dall'auto erano spariti i suoi due cagnolini. Due spitz, morbidi e pelosi compagni di vita a cui la donna era affezionatissima. E così la signora, 45 anni, ha subito chiamato i carabinieri. E in meno di un'ora i militari dell'Arma le hanno riportato a casa i cagnolini, riuscendo a individuare la responsabile del furto.

I fatti risalgono alla mattinata di mercoledì 4 ottobre e sono avvenuti a Ornago. La 45enne, al volante di una station wagon, parcheggia nell'area di sosta dell'ipermercato e si avvia all'ingresso del negozio, lasciando per un attimo in macchina gli amici a quattro zampe. Poi il furto.

Dopo la chiamata al 112 a Ornago è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bellusco che ha subito avviato le indagini e ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. E l'occhio elettronico aveva ripreso l'intera scena, immortalando una donna che si avvicinava al veicolo e prelevava gli animali, portandoli via.

Una "vecchia" conoscenza dei militari: una 42enne pregiudicata per reati contro il patrimonio con cui i carabinieri già avevano avuto a che fare in altre occasioni. Così i militari, dopo averla riconosciuta, si sono presentati proprio alla sua porta. E qui hanno trovato anche i due cagnolini. I due spitz, che erano in buona salute, sono stati riconsegnati alla proprietaria dopo nemmeno un'ora dal furto. Per la donna invece è scattata una denuncia per furto aggravato.