Il cantiere edile abusivo e i rifiuti smaltiti senza permesso: lavori bloccati e denuncia

Quel mancato cartello che indica i lavori in corso ha insospettito gli agenti che, fatte le verifiche, hanno scoperto che quei lavori non erano mai stati autorizzati.

Cantiere abusivo a Monza, nel quartiere di San Rocco, dove gli agenti della Locale (ufficio Controllo specialistico del territorio) durante i consueti controlli hanno notato che erano in corso alcuni lavori, ma non c’era esposto il cartello di cantiere. Dalle verifiche hanno scoperto che i lavori di ristrutturazione di quella palazzina di 2 piani erano stati eseguiti abusivamente. Gli operai erano intenti a demolire il tetto, a sostituire gli infissi e gli impianti tecnologici, idraulici ed elettrici e gli agenti hanno controllato la documentazione per la rintracciabilità dei rifiuti prodotti (4 metri cubi, porte e finestre sostituite e l'intera copertura di circa 70 mq, già smantellata e in fase di ricostruzione, per un quantitativo totale di circa 8 tonnellate di rifiuti).

A quel punto il cantiere è stato bloccato ed è stata emessa una ordinanza di sospensione lavori da parte dell’ufficio ufficio comunale competente. A carico del responsabile dei lavori e della proprietà veniva inoltrata comunicazione notizia di reato all'autorità giudiziaria per il reato di smaltimento illecito di rifiuti in materia ambientale e per la parte edilizia per aver effettuato interventi di ristrutturazione in assenza del titolo autorizzativo.