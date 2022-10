"Cantiere concluso, ma ci sono ancora le transenne"

A settembre l'annuncio della fine dei lavori. Dopo circa nove mesi di disagi per i residenti e i commercianti finalmente il cantiere di via Viarana a Besana Brianza era stato ultimato. Il sindaco Emanuele Pozzoli nell'occasione aveva annunciato che in breve tempo sarebbero stati ultimati gli ultimi interventi, poi la strada finalmente avrebbe cambiato volto.

Ma secondo una segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday gli interventi non sarebbero ancora conclusi. "Il sindaco ci aveva assicurato che in poco tempo sarebbe stato tutto completato - spiega -. Ma ci sono ancora in giro le transenne. Il tratto vecchio, quello per intenderci dalla banca al centro anziani, è ancora pieno di buche ma non penso verrà risistemato. Il tratto risistemato ha il marciapiede su ambo i lati. Il sindaco aveva detto che, una volta asciutto l'asfalto, gli operai avrebbero terminato la segnaletica, ma al 21 ottobre siamo fermi a un mese fa".

Un cantiere, quello di via Viarana, che aveva visto i residenti lamentarsi. Grandi disagi con l'impossibilità di entrare ed uscire con l'auto dai cortili e dai garage, il dover portare la pattumiera in fondo alla strada, e il disagio di doversi fare aiutare dagli operai anche quando (soprattutto le persone anziane) dovevano portare la spesa in casa. Un mese fa poi la riapertura della strada. "I lavori sono stati lunghi ed estenuanti in particolar modo per i residenti - aveva commentato il sindaco -. Ma sono stati lavori necessari. In un cantiere di nove mesi può capitare anche l'imprevisto e l'errore, bisogna riconoscere però che l'azienda non si è mai fermata lavorando alacremente. Questa strada non veniva toccata da decenni e ora per altrettanti anni avrà un volto più decoroso del passato. Tra una decina di giorni, asciugato l'asfalto, verrà fatta la segnaletica e successivamente saranno posti i dissuasori. A fronte dei disagi subiti dai residenti possiamo godere insieme a loro di un centro finalmente decoroso".

Abbiamo chiesto al sindaco aggiornamenti in merito ai lavori.

Notizia in aggiornamento