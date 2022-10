Cantiere sulla provinciale per il nuovo acquedotto, arriva un semaforo per il traffico

Sulla provinciale arriva un semaforo di cantiere. Lungo la Sp135 tra Gerno di Lesmo e Triuggio, dove sono in corso i lavori di realizzazione della nuova dorsale dell’acquedotto che collegherà le reti idriche di Triuggio e Lesmo, a partire da lunedì 17 ottobre verrà installato un semaforo di cantiere per regolare il senso unico alternato.

Il cantiere prosegue e al momento gli operai stanno effettuando il completamento dell’opera presso il ponte sul fiume Lambro. "L’intervento è necessario poiché nel corso del cantiere nei mesi estivi, si è verificato un imprevisto che ha portato all’interruzione temporanea dei lavori" spiegano da Brianzacque.

Da lunedì prossimo e per circa tre settimane potranno verificarsi disagi alla circolazione con code specialmente nelle ore di punta. Per evitare il tratto si consiglia di seguire il percorso alternativo Biassono-Macherio. "BrianzAcque si scusa sin d’ora per il disagio" specificano dall'azienda.