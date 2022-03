Lavori in corso a Cavenago: due cantieri per rifare la fognatura

Lavori in corso a Cavenago Brianza. Prosegue la strategia operativa di BrianzAcque per dare soluzione alle criticità fognarie riscontrate nel territorio: a Cavenago, il gestore unico del servizio idrico integrato è al lavoro per rifare e potenziare un tratto di rete, situato nel centro del comune situato nel Vimercatese. Due le arterie stradali coinvolte dai cantieri: via Roma e via Ansperto.

I lavori

L’ obiettivo dell’intervento, che comporta un investimento pari a 461 mila euro, è quello di dare risposta alle problematiche esistenti, determinate da condotte idraulicamente insufficienti e, in parte, ammalorate. “Si tratta di un intervento necessario, che il piano fognario ci indica come prioritario e che è finalizzato non solo ad assicurare un servizio migliore, ma anche a tutelare e a salvaguardare l’ambiente e la natura” ha spiegato il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci. Secondo il cronoprogramma messo a punto dal settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori, partiti a metà febbraio, si concluderanno entro la fine di maggio.

Gli scavi per la rimozione e la sostituzione delle tubazioni hanno preso inizio da via Roma, dove la rete sta per subire un importante potenziamento tramite la posa di nuove tubature in calcestruzzo di diametro doppio rispetto a quelle in fase di rimozione. Anche via Ansperto, dove per altro le video ispezioni eseguite da BrianzAcque hanno evidenziato un particolare stato di degrado e di usura dei sottoservizi fognari, verrà dotata di strutture di portata maggiore. In totale, saranno sostituiti quasi 300 metri di rete fognaria. La cantierizzazione e i lavori, sono effettuati nella più stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Polizia Locale di Cavenago Brianza, così da conciliare le necessità operative dei cantieri limitando il più possibile i disagi per i cittadini e per la circolazione viabilistica.