Allagamenti a scuola e nel quartiere, al via il maxi cantiere a Villasanta

Un mese di lavori e un maxi cantiere per risolvere a Villasanta il problema degli allagamenti con cui dopo abbondanti piogge l’area feste, la scuola Villa e le abitazioni della zona dovevano fare i conti. Lunedì 20 febbraio prende il via l’intervento pianificato da Brianzacque per riqualificare il tratto di rete fognaria di via Sauro, con tubature di sezione più che raddoppiata, per circa 120 metri.

“L’opera mira a risolvere il problema del sottopotenziamento della rete rispetto al bisogno del quartiere, un deficit emerso nel tempo e confermato da un monitoraggio eseguito da Brianzacque su segnalazione del comune” come spiegano dal municipio. I lavori previsti adegueranno l’infrastruttura alle necessità, con lo scopo di porre fine a una serie di allagamenti, in periodi di forti piogge, che hanno interessato in passato: laboratori e palestra della scuola A. Villa, abitazioni in via Deledda, la zona del campo di basket dell’Area Feste di via Sauro.

L’intervento durerà 1 mese e interesserà nello specifico l’Area Feste, nella zona più in prossimità del vecchio lavatoio. Il cantiere coinvolgerà però tutta l’area per necessità operative. I mezzi pesanti infatti potranno accedere al cantiere dal cancello della zona del Dosso. L’area Feste per tutta la durata dei lavori sarà chiusa al pubblico, a garanzia della sicurezza delle persone. Saranno chiusi i due cancelli del Dosso e di via Sauro. Sarà però possibile accedere dal ponticello pedonale del parcheggio di via Deledda al sentiero che conduce all’Ingresso del parco di Monza su via Don Galli. Per quanto riguarda la viabilità, si prevede il transito di mezzi pesanti con carichi sul tratto da via Don Galli a via Ada Negri, via Battisti, via Deledda. Il tratto di via Ada Negri a senso unico sarà a doppio senso (esclusivamente per i mezzi del cantiere di Brianzacque). Il transito dei mezzi sarà sospeso nella fascia oraria di rispetto dell’entrata e uscita da scuola. Saranno interdetti alcuni stalli nel parcheggio in fondo a via Deledda, per consentire le manovre dei mezzi pesanti. Durante i lavori sarà tagliato un pino a fine vita nel giardino della scuola A. Villa e due giovani frassini in Area Feste che Brianzacque compenserà con la messa a dimora di altrettanti esemplari. Su questa pianificazione è intervenuto anche il Tavolo Ambiente Ecologia con un sopralluogo eseguito a gennaio e lo studio della soluzione meno impattante possibile sul patrimonio verde.

L’intervento, pianificato per il 27 febbraio, è stato anticipato a lunedì 20, su richiesta di Brianzacque che spiega: “Abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale di Villasanta questa anticipazione per avviare la cantierizzazione nei due giorni di scuole chiuse per le vacanze di Carnevale. Questo ci permette di interferire meno con la viabilità locale, essendo il traffico meno intenso, e di arrecare meno disagio possibile alla popolazione e alle famiglie. Ringraziamo l’Amministrazione per la disponibilità e la collaborazione. Questa operazione è quanto mai necessaria per dare una risposta agli allagamenti che si registrano nella zona circostante”.

“Programmato la prima volta per ottobre 2022, questo importante intervento è stato rinviato su nostra richiesta perché non coincidesse con il periodo più intenso dell’inizio anno scolastico. Oggi concordiamo con Brianzacque sull’opportunità di sfruttare i due giorni di scuole chiuse. La chiusura dell’area Feste impedirà ai bambini della scuola di trascorrere in quell’area l’intervallo dalle 12 alle 14. Per questo, il 16 febbraio, in occasione di un incontro programmato, abbiamo concordato con la dirigente scolastica Nora Terzoli l’utilizzo in esclusiva, in quella fascia oraria, del Giardini di Villa Camperio” ha spiegato Gabriella Garatti, assessore ai Lavori Pubblici.