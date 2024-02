Il cantiere di Monza dove bruciavano rifiuti al posto di smaltirli: due denunce

Una sottile colonna di fumo che usciva dal cantiere e l'inconfondibile odore acre di qualcosa che sta andando a fuoco. Controllo e due denunce in un cantiere a Monza dove smaltivano i rifiuti dell'impresa bruciandoli. A Cederna gli agenti della polizia locale specializzati in materia ambientale hanno sorpreso gli operai di un cantiere edilementre erano intenti a smaltire i rifiuti prodotti dall'attività, bruciandoli.

Il personale ha accertato la presenza di un cumulo di macerie sul quale gli operai avevano dato fuoco a bancali e a legname verniciato, oltre a elementi con laminatura in formica. All'interno del cantiere, in altre zone, secondo quanto emerso dal sopralluogo della polizia locale risultavano visibili i segni di precedenti combustioni. Per il capo operaio del cantiere e il titolare dell'impresa edile sono scattate due denunce: sono indagati per l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti in quanto smaltivano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dando fuoco al materiale.