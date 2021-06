All'ex Macello al via il cantiere della scuola media Bellani

Una notizia da tempo attesa: in un'ala dell'ex Macello di Monza sorgerà la nuova scuola media Bellani. La Giunta comunale ha approvato il provvedimento che sblocca parzialmente il progetto per la costruzione del nuovo polo scolastico nell'area di via Mentana, un progetto che si trascina da anni e che era (ed è) atteso da molte famiglie di studenti che frequentano la scuola di Regina Pacis.

Considerando che Hi-Senses ancora detiene il diritto di superficie su una parte dell’area, la zona dove insediare il cantiere è stata individuata in un altro spazio all’interno del vasto luogo abbandonato: lì sarà edificata la nuova scuola media Bellani, mentre nella zona della ex-tettoia troveranno posto i laboratori, la palestra, le sale studio e ad altri spazi.

La soluzione progettuale individuata dagli uffici comunali è stata già sottoposta alla Inail che ha ricevuto il via libera dal Ministero dell’Istruzione per finanziare la costruzione del nuovo edificio scolastico, da realizzare secondo i criteri più innovativi ispirati all’efficienza energetica.

Il progetto di fattibilità tecnica è già stato avviato, tanto che Inail ha confermato il finanziamento di 9 milioni e 930mila euro per procedere con la progettazione esecutiva.

“Ringrazio l’assessore Annamaria Di Oreste per il paziente lavoro che ci ha consentito di uscire da un pantano giuridico che si trascinava da troppi anni – commenta il vicesindaco Simone Villa – Il mio obiettivo è riuscire ad appaltare i lavori già dall’anno prossimo e finalmente recuperare un’area strategica per lo sviluppo di Monza”.