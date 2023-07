Un cantiere sulle strade di Monza: come cambia la viabilità fino ad agosto

Si amplia la rete del teleriscaldamento a Monza e in città prende il via un nuovo cantiere. Lunedì 3 luglio cominciano infatti i lavori di estensione del teleriscaldamento nella zona ricompresa fra le vie Modorati, Tolomeo e Ragazzi del ’99 con allaccio del centro sportivo Monzello. "L’intervento fa parte del piano di ampliamento della rete nell’area centrale della città da parte del gruppo Acinque" specificano dalla società.

Il cantiere interesserà, nell’ordine, la via Ragazzi del ‘99 (dal Centro Sportivo fino all’incrocio con Via Tolomeo), la via Tolomeo (fino all’intersezione con via Modorati) e la stessa via Modorati (sino all’innesto nella rete esistente, all’altezza del civico 1). "Le opere, salvo condizioni meteo avverse, saranno completate entro i primi giorni del mese di agosto. Al fine di consentire una corretta esecuzione dei lavori la circolazione verrà regolamentata secondo le prescrizioni degli uffici comunali". E il comune di Monza ha emesso una apposita ordinanza con i divieti e le modifiche alla viabilità previste.

Il programma dei lavori

il cronoprogramma dei lavori prevede indicativamente dal 3 luglio 2023 al 12 luglio 2023 la chiusura della corsia di via Ragazzi del ’99, in direzione ovest, nel tratto compreso tra via Tolomeo e via R. Amundsen; dal 13 luglio 2023 al 20 luglio 2023 la chiusura di via Tolomeo, nel tratto compreso tra via Ragazzi del ‘99 e via L. Modorati e 21 luglio 2023 al 28 luglio 2023 la chiusura di via L. Modorati.

Le modifiche alla viabilità

L'ordinanza 154 del settore Viabilità e Trasporti del comune di Monza ha disposto "dalle ore 08:00 del giorno 03 luglio 2023 alle ore 18:00 del giorno 28 luglio 2023, a seconda delle fasi relative al cantiere ovvero dello stato di avanzamento lavori e comunque fino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 con l’esclusione veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso: a) l’istituzione di senso unico alternato su via Ragazzi del ’99, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tolomeo e Via R. Amundsen. Al fine di garantire il transito dei veicoli, la circolazione su via Ragazzi del ’99 sarà garantita con l'istituzione di senso unico alternato in tratti di aree di cantiere, regolamentato mediante semaforo provvisorio a 2 fasi (una per le provenienze da est, una per le provenienze da G. Impastato/R. Amundsen), con funzionamento a tre colori nell’arco delle 24 ore e comunque nelle fasce d’orario con limitati flussi veicolari".

Sarà vietata la circolazione lungo via Tolomeo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parmenide e via Ragazzi del ‘99. E tutti i veicoli circolanti in via Tolomeo, provenienti da viale Libertà, giunti all’intersezione con via Parmenide, hanno l’obbligo di svoltare a destra o sinistra, quelli circolanti in via Ragazzi del ‘99, in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via Tolomeo, hanno l’obbligo di proseguire dritto ed è istituito il doppio senso di circolazione lungo la via L. Modorati con entrata e uscita dall’intersezione Tosi/Modorati esclusivamente per i residenti. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Tolomeo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parmenide e via Ragazzi del ‘99; via L. Modorati e sarà vietata la circolazione lungo via L. Modorati.

"La circolazione in tutte le aree di cantiere sopraccitate, sarà consentita con una velocità massima di 20 Km/h" si specifica nel documento. I lavori dovrebbero concludersi entro l'inizio di agosto.