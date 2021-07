Estate di lavori: tutti i cantieri presenti in città

Estate di cantieri in città. A Monza gli operai sono al lavoro. Da lunedì 26 luglio partiranno i lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento in via Aguggiari. I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro la metà di agosto. Nello stesso periodo è previsto un intervento di sviluppo della rete anche in via Sacconi.

Intanto da mercoledì 21 luglio a venerdì 23 luglio lavori per la verifica dei sottoservizi in via San Gottardo (tra via Oslavia e via Moncenisio) con restringimento della carreggiata e divieto di sosta.

Fino a venerdì 23 luglio (salvo imprevisti) lavori in via De Gradi per la manutenzione straordinaria degli impianti semaforici. I lavori saranno nel tratto compreso tra l’intersezione con via Talamoni fino all’intersezione con via Visconti. Stop alla circolazione e alla sosta.

Fino al 13 agosto lavori in corso anche in via Appiani per lavori sulla rete del gas. Divieto di circolazione e di sosta nel tratto tra il civico 4 e l’incrocio con via dei Mille.

Fino al 23 luglio divieto di transito in via Doberdò per la riasfaltatura del manto stradale.

Lavori in corso anche in via Varisco per interventi sulla rete fognaria. Divieto di transito fino al 28 agosto.

Operai al lavoro anche a San Fruttuoso. Per interventi sulla rete fognaria fino al 13 agosto chiusura di un tratto di via Marelli e di via Tazzoli, con la deviazione delle linee dei bus.