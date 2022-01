Inizio anno con i lavori: i nuovi cantieri di Monza

Il 2022 a Monza inizia sotto il segno dei cantieri. Numerosi quelli che verranno avviati in città a partire dalla prossima settimana.

Dal 10 gennaio fino al 4 febbraio in zona via Solferino operai al lavoro per la posa della fibra ottica. Dalle 8 alle 17 (escluso sabato e domenica) restringimento della carreggiata e divieto di sosta nelle vie Marsala, Calatafimi, Europa, don Minzoni e Solferino.

Dal 10 al 17 gennaio divieto di transito in via Appiani (nel tratto compreso tra piazza Citterio e via dei Mille) per lavori urgenti di rifacimento della rete fognaria all'altezza di via Parini. Transito garantito ai residenti, ai mezzi di soccorso e agli autobus del trasporto locale. Naturalmente divieto di transito anche in via Parini, nel tratto compreso tra le vie Verdi e Appiani.

Dal 10 al 17 gennaio divieto di transito in via San Gottardo nel tratto compreso tra il civico 68 e 76. Gli operai saranno impegnati nel rifacimento della rete fognaria. Naturalmente transito consentito ai residenti.

Dal 10 gennaio all'11 marzo divieto di transito e di sosta in via Moncenisio nel tratto compreso tra le vie San Gottardo e Stelvio. Per i residenti è stato istituito il doppio senso di circolazione. Il cantiere riguarda interventi di rifacimento della rete fognaria.