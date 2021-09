Tutti i cantieri di settembre sulle strade e sui ponti della Brianza

Settembre tempo di cantieri sulle strade provinciali della Brianza. In programma una serie di interventi di manutenzione straordinaria di vie e di ponti. Per un importo complessivo di oltre 360mila euro. E i consueti disagi alla circolazione. Alcuni interventi potranno essere eseguiti anche di notte.

Ecco tutti i lavori in calendario: Iavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla Sp 174 direzione Lazzate - Meda (Diramazione per Mariano)con intervento nel Comune di Lentate Sul Seveso dal km 500 al km 1100; sulla Sp 174 direzione Lazzate - Meda (Diramazione per Mariano): intervento nel Comune di Lentate sul Seveso, dal km 1100 al km 1800; sulla Sp 178 Roncello - Cornate intervento nel Comune di Busnago, dal km 1000 al 2000; sulla Sp 221 Meda - Confine di Figino: intervento nel Comune di Lentate, dal km 1650 al km 2600.

Attualmente sono in corso i lavori sul sul cavalcavia in via Archimede lungo la sp 13 Monza-Melzo nel Comune di Agrate al km 4+316; e sul cavalcavia A4 lungo lungo la sp 13 Monza - Melzo nel Comune di Agrate al km 4+ 480.