Controllo in cantiere, operaio si spaccia per un collega per prendere la disoccupazione (e lavorare)

Ha fornito ai carabinieri un falso nominativo, con una attestazione di identità fasulla. E per questo motivo un 49enne, operaio in un cantiere a Cantù, al confine con la Brianza monzese, è finito nei guai.

I fatti risalgono allo scorso 26 aprile quando nella città comasca è stato effettuato un controllo in un cantiere edile da parte dei carabinieri. I militari, come da prassi, hanno chiesto i documenti agli operai che stavano lavorando. Uno di loro, un 49enne, ha detto di non avere con sé la carta d'identità e gli è stato quindi chiesto di sottoscrivere un foglio con i suoi dati e la sua posizione lavorativa. L'uomo ha rilasciato false dichiarazioni attribuendosi l'identità di un altro operaio (regolarmente assunto) che lavorava sempre nello stesso cantiere. Il 49enne però, dopo aver firmato e sottoscritto un documento dove auto certificava la sua posizione lavorativa, si è mostrato nervoso e agitato e non vedeva l'ora di andarsene.

Questo comportamento ha insospettito i militari che dopo aver chiesto riscontri al titolare del cantiere hanno capito che il l'uomo si era attribuito una falsa identità e hanno anche scoperto, dopo successive indagini, che percepiva l'indennità di disoccupazione.