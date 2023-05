Ecco perché c'è un serpentone di auto in corso Milano

Traffico in tilt in corso Milano. La segnalazione (con foto) è arrivata dalla redazione di MonzaToday da Giorgio Castoldi. Intorno alle 14.20 di martedì 23 maggio il monzese ci segnala un traffico anomalo in corso Milano. "È tutto bloccato - riferisce Castoldi -. Auto ferme, non ci si riesce a muovere neppure a passo d'uomo. Qualcuno azzarda anche inversioni di marcia. In coda anche i pullman. È il caos".

All'origine dell'ingorgo, probabilmente, i semafori che sono andati in tilt creando una lunga coda. "Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale impegnati nella viabilità per il passaggio delle auto e dei pedoni in sicurezza - aggiunge Castoldi -. Gli agenti sono presenti agli incroci di largo Mazzini via Manzoni; via Visconti via Turati; e corso Milano. Ma è comunque il caos con persone che attraversano non rispettando i divieti, e automobilisti spazientiti".