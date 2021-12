Cade la finestra della scuola: bambini miracolosamente illesi

Tragedia sfiorata a Caponago. Cade la finestra a pianoterra della scuola elementare ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Il fatto è accaduto nella giornata di giovedì 16 dicembre, ma la notizia è stata divulgata solo oggi, 17 dicembre. A farlo il sindaco Monica Buzzini, che ha spiegato l'accaduto sulla sua pagina Facebook.

"Ieri è stata una giornata molto faticosa e piena di preoccupazione - scrive il primo cittadino -. Una finestra di un' aula della scuola è caduta. Immagino oltre alla nostra preoccupazione lo spavento dei bambini e delle bambine".

Un grande spavento per gli alunni e le insegnanti che in quel momento erano presenti. Ma per fortuna nessuno si è fatto male. I bambini già da oggi sono stati trasferite in altre aule, mentre gli operai si sono messi al lavoro per individuare le cause dell'incidente.

"Siamo immediatamente intervenuti per la verifica e messa in sicurezza ma non possiamo permetterci disattenzioni e verifiche più approfondite per comprendere cosa può essere accaduto e dinamiche precise - aggiunge il sindaco -. Stiamo già da ieri lavorando e abbiamo dato mandato per verifica totale e non solo della finestra, per questo abbiamo comunicato alla scuola che non dovrà utilizzare le aule coinvolte".