Taglio del nastro: arriva in paese il centro prelievi

Una notizia attesa da tempo per gli abitanti di Caponago e dintorni. Il centro realizzato in convenzione con l'Asst Brianza

Dopo anni di attesa arriva a Caponago il centro prelievi. Domenica 5 settembre taglio del nastro della nuova struttura realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e la Asst Brianza.

Il centro, ubicato in via Roma 57, sarà aperto al pubblico dal 14 settembre. Inizialmente solo due volte alla settimana (il martedì e il giovedì mattina dalle 7.30 alle 9.30). Una realtà fondamentale per il territorio, ha ricordato il sindaco Monica Buzzini, che ha inaugurato il centro insieme al direttore generale della Asst Brianza Marco Trivelli.

Una preziosa opportunità per gli abitanti di Caponago e dintorni che avranno così un ambulatorio sotto casa.

L’accesso nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio: all’ingresso un operatore del Comune per l’accettazione, poi il prelievo che verrà eseguito da un infermiere dell’ospedale di Vimercate. Saranno sempre i laboratori dell’Asst Brianza a esaminare le provette: gli esiti potranno essere ritirati o rivolgendosi al punto prelievi, oppure on line accedendo dal fascicolo sanitario.