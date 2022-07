Addio a Daniela ex consigliera comunale e mamma

"Da Sindaca saluto la Consigliera Comunale che per la Comunità ha lavorato". Così Monica Buzzini, prima cittadina di Caponago, ha annunciato la morte di Daniela Milazzo ex consigliera comunale e mamma.

Una comunità in lutto quella di Caponago: nei giorni scorsi è prematuramente scomparsa Daniela Milazzo. A darne l'annuncio sui social la sindaca Buzzini che ne ha ricordato l'impegno e la passione nella sua parentesi politica. "Ci sono persone con cui fai pezzi di strada...Daniela è stata una di queste - scrive la prima cittadina sul suo profilo Facebook -. L'ho conosciuta quando i miei figli Riccardo ed Isabella frequentavano il nostro storico asilo, e ne è passato di tempo, tutte e due "straniere" a Caponago... e poi come Consigliera della nostra Caponago eletta dal 2009 al 2014 e abbiamo lavorato insieme. Oggi l'ultimo saluto. Una carezza ai suoi figli Claudia e Christian e una anche a Francesco. La vita è spesso davvero crudele".

Anche la società sportiva Gsd Fonas ha voluto ricordare Daniela dove milita il figlio di Daniela Milazzo. "La società Fonas Caponago, i suoi dirigenti, allenatori e atleti si uniscono in un grande abbraccio al piccolo Christian e alla sua famiglia per la perdita della cara mamma Daniela - si legge sulla pagina Facebook della gruppo sportivo dilettantistico -. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una così grave perdita ma caro Christian siamo certi che dal cielo la tua mamma sarà sempre al tuo fianco in ogni momento della tua vita e sentirai lì, nel tuo cuore, la sua presenza".

I funerali sono stati celebrati ieri, martedì 19 luglio, a Caponago.