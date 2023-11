Il gioco preso a calci dai ragazzini al parchetto e distrutto: scena ripresa da una telecamera

Le telecamere installate al parco hanno immortalato dei ragazzi al parco che a pedate, colpendo ripetutamente un gioco, lo hanno distrutto. A denunciare l'episodio e il passatempo incivile dei ragazzini è stata la sindaca di Caponago, Monica Buzzini. In un intervento sui social diretto ai cittadini ha spiegato che cosa fosse accaduto, allegando anche due immagini del danno.

Un pannello di un giardinetto pubblico è stato distrutto e divelto, reso così inutilizzabile. "Le nuove telecamere ( con bando regionale proprio per i parchi a cui abbiamo partecipato) hanno rilevato un gruppo di ragazzi che a pedate, dico a pedate, lo hanno divelto" ha spiegato la prima cittadina brianzola.

"Sono in atto le attività di indagine da parte della nostra Polizia Locale per danno penale" ha precisato, dando sfogo a una riflessione caratterizzata da rammarico per quanto accaduto. "Non ditemi che accade perchè è un parco aperto...anche al bibliparco chiuso entrano, scavalcando, motorini compresi".

E ancora: "I bambini e le bambine di Caponago, tutti i cittadini onesti e corretti ringraziano...vale anche per l'altalena al Parco della Fortuna..da sostituire per utilizzo non consono. "Io, noi, non molliamo a lasciar vincere la bruttura, il menefreghismo e l'inciviltà" ha concluso.