Il comune brianzolo dove il 90% di chi abbandona i rifiuti viene 'pizzicato' e sanzionato

A Caponago è guerra contro chi abbandona i rifiuti domestici nei cestini lungo la strade. Ad aiutare la polizia locale in questa ‘battaglia di civiltà’ sono le telecamere di videosorveglianza che posizionate nei punti sensibili hanno permesso di risalire ai trasgressori. Che sono stati multati. Dall'inizio dell'anno sono già 50 le sanzioni elevate proprio per questo deplorevole 'vizietto' di abbandonare i propri rifiuti per strada. E come successo in passato nel piccolo comune del Vimercatese i trasgressori in alcuni casi sono stati convocati in comando, e oltre alla sanzione si sono visti consegnare il sacco dell’immondizia che avevano abbandonato.

“I cestini non sono piccole isole ecologiche - ha commentato con un post sui social la sindaca Monica Buzzini -. Sono più di 50 le sanzioni elevate dalla polizia locale per violazione al regolamento di polizia urbana. Per fortuna, e di questo siamo contenti, nessun caponaghese è coinvolto. Ma i costi e il disordine lo subiscono e lo pagano i cittadini”.

Buzzini ha postato sui social anche le foto, riprese dalle telecamere di videosorveglianza della polizia locale, di alcuni automobilisti che, ignari di essere sotto l’occhio vigile del ‘grande fratello’, hanno abbandonato il sacchetto con i rifiuti domestici direttamente nel cestino, o accanto. C'è chi neppure è sceso dall'auto ma ha accostato il mezzo vicino al cestino e ha buttato direttamente i suoi rifiuti per strada. C'è chi lo fa alla luce del sole, e chi invece aspetta il calar della sera. Ma i trasgressori a Caponago non hanno vita facile e come ha ricordato Monica Buzzini il 90% dei maleducati che abbandonano i rifiuti a Caponago vengono individuati e sanzionati.