Abbandona i rifiuti: i vigili glieli restituiscono e scatta la multa

Aveva utilizzato il cestino pubblico come immondizia domestica. I vigili l'hanno "pizzicata" e dopo tre giorni le hanno restituito quel sacco con l'immondizia indifferenziata che aveva gettato in un cestino pubblico.

Una consegna immortalata con una foto (naturalmente con il volto della donna coperta) e poi condivisa dal sindaco Monica Buzzini sul suo profilo Facebook.

"Oggi abbiamo restituito un'altra borsa di rifiuti indifferenziati abbandonati da una giovane donna la sera del 23 novembre alle 23.50 in un cestino di rifiuti pubblico collocato in via delle industrie - scrive la prima cittadina -. Trasgressore sanzionato e rifiuti restituiti. Potrebbe sembrare una goccia nel mare dell'inciviltà e forse lo è, ma mai demordere e far vincere gli incivili. Continua l'attività di controllo e prevenzione abbandono rifiuti anche nelle ore serali".

Nel Comune brianzolo la lotta contro l'abbandono dei rifiuti è una molto sentita. I quattro agenti in servizio al comando della polizia locale (comandante compreso) sono impegnati in attività di prevenzione e di contrasto all'abbandono dei rifiuti.

Vengono organizzati servizi diurni e serali con pattuglie in borghese e auto civetta. Fondamentale l'utilizzo delle nuove tecnologie: grazie all'ausilio di telecamere mobili con software di videoanalisi intelligente in grado di riprendere le violazioni e utilizzare i filmati in sede giurisdizionale in caso di contestazione e ricorsi, gli agenti riescono a ripristinare la legalità "ecologica".

L'abbandono dei rifiuti indifferenziati costa caro al cittadino che viene beccato: con una sanzione amministrativa da un minimo di 300 a un massimo di 3mila euro e con l'obbligo di ripristino dei luoghi,.

"Questa è la ragione per cui procediamo alla restituzione del pattume ai trasgressori", precisano dal comando.