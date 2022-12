Zulema è scappata, mille euro di ricompensa in Brianza per chi trova la capretta

Una ricompensa da mille euro per chi rintraccia Zulema, la capretta scappata da Usmate Velate. L'appello è stato diffuso nei giorni scorsi attraverso i social dall'Green House - Animali e Natura, un rifugio per animali abbandonati in via Donizetti, nel comune brianzolo.

"Sono più di 24 ore che i volontari dell'associazione stanno perlustrando la zona in lungo e in largo. Ma di Zulema nemmeno l'ombra.. Diffondete il più possibile l'appello! Dobbiamo trovarla" scrivevano venerdì dalla onlus. E ancora: "La nostra capretta Zulema è scomparsa giovedì pomeriggio da Usmate velate zona Dosso. La cerchiamo costantemente da quel momento. Chiunque farà in modo che torni a casa riceverà 1000 euro".

L'appello è stato poi rilanciato sabato ma la capretta al momento sembra essere sparita nel nulla. Per chi collabora alle ricerche e la rintraccia è stata messa a disposizione una ricompensa di mille euro.