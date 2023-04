Uomo in piedi sulla finestra minaccia di buttarsi dal quarto piano: salvato

Era in piedi, in bilico, sulla finestra della propria camera da letto e voleva lanciarsi nel vuoto. Un gesto estremo e una tragedia evitata grazie al coraggio e al tempestivo intervento di un carabiniere. I fatti sono avvenuti a Monza all'interno di uno stabile dove un pensionato di ottant'anni, probabilmente colto da un momento di sconforto, aveva deciso di togliersi la vita.

A notare la scena sono stati alcuni passanti che si sono fermati, incitandolo a non farlo e hanno dato l'allarme al 112. Sul posto sono subito intervenute due pattuglie della compagnia dei carabinieri di Monza.

Mentre due militari cercavano di parlare all'uomo per convincerlo a fermarsi, il personale dell'altro equipaggio ha tentato di raggiungere l'abitazione ma la porta era chiusa. Così, ritenuto che non ci fosse tempo da perdere e che aspettare l'arrivo dei vigili del fuoco potesse essere un rischio, un carabiniere ha deciso diintervenire e ha scavalcato il balcone dei vicini di casa, rischiando la vita, per raggiungere il pensionato.

Una volta soccorso e tranquillizzato, l'uomo è stato accompagnato in codice verde in ospedale.