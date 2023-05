Carabiniere scomparso, maxi spiegamento di soccorsi: in azione anche i cani molecolari

Proseguono senza sosta le ricerche del carabiniere scomparso dalla propria abitazione mercoledì 24 maggio. Gli uomini dell'Arma, la protezione civile, i vigili del fuoco con la polizia locale stanno concentrando le ricerche in una zona boschiva di Lambrugo (Como) che costeggia il fiume Lambro, a ridosso della Brianza monzese.

Da venerdì mattina presto hanno la macchina dei soccorsi ha ripreso a operare a pieno regime. Sul posto anche un esperto con la strumentazione in grado di rilevare orologi, armi e tutti i metalli in generale.

Giuliano, detto Jimmy con il Metal detector

Anche i cani molecolari da scovo, Stria e Buck hanno perlustrato la zona. Il cane molecolare da scovo segue solo gli odori non selvatici fino a quando non sente la fonte. "Se la fonte è ferma il cane comincia a abbaiare invece se è in movimento, ci hanno spiegato gli addestratori, i cani continuano a muoversi".

Cani molecolari da scovo @MM

L'impegno dei commilitoni per trovarlo è massimo in queste ore. L'elicottero giovedì partecipava alle ricerche con a bordo un dispositivo in grado di rintracciare e localizzare i telefoni cellulari dove non c'è campo. Nessuna traccia dell'uomo, finora. I violenti acquazzoni che hanno colpito la Lombardia complicano le ricerche. Il carabiniere è molto conosciuto in tutta la zona e c'è massima apprensione. Si pensa che alla base dell'allontanamento ci sia una questione legata alla sfera personale, ma la cosa importante adesso è ritrovarlo. Articolo in aggiornamento.