Sicurezza fuori dalle scuole, arrivano i carabinieri (in congedo)

Carabinieri in congedo fuori dalle scuole per garantire sicurezza. E' stata sottoscritta nei giorni scorsi la convenzione tra il sindaco Angelo Mandelli e il presidente della sezione di Vimercate dell'ANC Roberto Limonta. Il comune di Burago di Molgora fa squadra con la sezione di Vimercate dell’Associazione Nazionale Carabinieri per promuovere attività legate alla sicurezza.

"A seguito di analisi del fabbisogno risulta necessario implementare le relazioni sul territorio al fine di garantire con gli enti del Terzo Settore un sempre maggior soddisfacimento delle richieste di sicurezza degli alunni davanti alle scuole, nell’interesse della nostra collettività, e risulta altresì importante cogliere le opportunità che le associazioni possono offrire al territorio di Burago di Molgora per garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione e messa a disposizione della collettività di servizi" sottolinea il sindaco Mandelli

Proprio in questa direzione si muoveva la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri, finalizzata a "garantire una maggiore copertura e ad implementare l’attività della Polizia Locale in merito alla sicurezza degli alunni davanti alle scuole" ma anche a "collaborare sul territorio alla realizzazione di attività di interesse generale".

"È un grande onore per noi e per Burago poter contare sulla professionalità e sulla collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri" sottolineano Mattia Abruzzese e Alberto Stefano Reghenzani. L’accordo siglato sancisce un progetto sperimentale che, in prospettiva, può essere un punto di partenza per implementare altri servizi a favore dei cittadini.