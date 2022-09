Bolidi non solo in pista ma anche in piazza (con i carabinieri)

Monza città dei motori e a conquistare non sono solo quelli della Formula 1. In tantissimi italiani e stranieri in questi giorni di Gran Premio e di festa sono rimasti senza parole ammirando i mezzi dei carabinieri in mostra in piazza Duomo.

Un successo già inanellato nella giornata di venerdì 9 settembre quando migliaia di persone sono accorse in piazza Duomo per incontrare i militari dell'Arma e per ammirare i mezzi allestiti nello stand del Comando provinciale. Un evento inserito nella grande kermesse MonzaFuoriGp organizzata dall'amministrazione comunale in occasione del Gran Premio. Bambini, famiglie, ragazzi e tantissimi turisti si sono avvicinati ai mezzi e agli uomini della Benemerita per ammirare le auto, per chiedere informazioni ma anche per ringraziare i militari per il lavoro che svolgono. Allo stand erano presenti carabinieri della sezione Radiomobile di Monza specializzati nelle attività di pronto intervento; i volontari del Gruppo automotoveicoli storici dell’Arma dei carabinieri e dell’Associazione nazionale carabinieri.

Numerosi i mezzi esposti, fra i quali le Alfa Giulia Quadrifoglio 500 CV, le Alfa Giulia 2.0 turbo benzina 200 CV, due moto Ducati Multistrada 1260 ed altri veicoli mezzi storici, messi a disposizione dei visitatori. I carabinieri inoltre hanno fornito preziosi consigli sui corretti comportamenti per la sicurezza stradale, rispondendo alle domande delle persone che non hanno perso l’occasione per sfatare dubbi sul codice della strada. Particolarmente curiosi i più piccoli, affascinati dalle divise e dalle sirene: i bimbi hanno potuto osservare da vicino le ‘gazzelle’ (le auto del pronto intervento) facendosi immortalare con foto e con video.

Per chi si è perso l'appuntamento la Benemerita è presente in piazza anche oggi, sabato 10 settembre. Nel pomeriggio arriverà una pattuglia dei carabinieri a cavallo.