"Grazie carabinieri per quello che oggi avete fatto a mio papà"

Quando hanno visto quell'uomo in difficoltà alle prese con il cambio della gomma bucata sono subito interventi. Si sono fermati e senza pensarci due volte hanno preso il crick e hanno sistemato il problema. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi domenica 23 ottobre.

Un gesto che il figlio dell'uomo ha immortalato con una foto poi fatta arrivare direttamente al comando dei carabinieri di Desio per ringraziare i due militari che si erano adoperati per dare una mano al suo papà. Un messaggio carico di ringraziamenti verso quei due carabinieri ai quali il figlio dell'uomo non è riuscito neppure a chiedere il nome e a stringere la mano.

Ma ha voluto lasciare un grande ringraziamento ricordando che spesso non si hanno parole gentili nei confronti di chi indossa la divisa, ma al contrario vengono insultati e scherniti. Soprattutto quando magari non intervengono tempestivamente. "Perché magari - scrive il figlio dell'uomo che è stato aiutato dai militari - sono impegnati ad aiutare una persona anziana in difficoltà. Proprio come è successo nella tarda mattinata di domenica 23 ottobre a mio papà. In un batter d'occhio hanno risolto il problema. Essere al servizio del cittadino è anche farlo con piccoli gesti".

Un gesto di cordialità e di riconoscenza molto apprezzato anche dai superiori dei due militari della sezione Radiomobile di Desio.