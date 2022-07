Scende dal treno e Kevin gli fiuta la droga: denunciato un 17enne

Il fiuto di Kevin non sbaglia: quei due ragazzi appena scesi dal treno hanno subito attirato l'attenzione del cane dell'Unità cinofila dei carabinieri di Casantenovo. E anche questa volta il suo fiuto ha avuto ragione. I due giovani avevano della droga.

Serata di controlli per i carabinieri della stazione di Seregno e del Nucleo cinofili di Casatenovo (in provincia di Lecco). Ieri sera, sabato 30 luglio, durante i controlli alla stazione di Seregno hanno fermato due giovani rispettivamente di 24 e 17 anni, trovandoli in possesso di svariati grammi di hashish. A intercettare i due ragazzi il cane Kevin. I carabinieri si sono perciò avvicinati ai due giovani e dopo averli identificati li hanno perquisiti: il 17enne aveva 11 grammi di hashish e il 24enne una singola dose.

I due giovani sono stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Il minorenne, che vive a Lissone, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e riaffidato ai genitori. Il 24enne, un operaio di origini egiziane che vive a Seregno, è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Questo servizio di controllo è inserito nelle attività di presidio del territorio finalizzate a contrastare i fenomeni della cosiddetta "malamovida”. Servizi straordinari iniziati a giugno e in programma nel corso del fine settimana..