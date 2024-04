I carabinieri alla Giorgio Armani Operations: l'azienda 'commissariata' per caporalato

Prodotti di lusso Armani realizzati da cinesi sfruttati in fabbriche dormitorio senza che l'azienda italiana facesse il necessario per prevenire e impedire questa situazione. Per questo motivo la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani Operations spa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda.

Secondo quanto chiarisce MilanoToday nasce tutto da un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil). Indagine con al centro un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l'utilizzo negli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina. L'azienda dell'alta moda non avrebbe fatto abbastanza per prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo, spiegano i carabinieri in una nota.

Al termine delle ispezioni del Nil che hanno portato al 'commissariamento' della società di Giorgio Armani, sono stati deferiti in stato di libertà a vario titolo per caporalato quattro imprenditori cinesi. Sono i titolari delle aziende sospese e multate: ammende per oltre 80mila euro e sanzioni amministrative per 65mila euro. Sono stati anche denunciati nove lavoratori non in regola con i documenti relativi al permesso di soggiorno.

I mancati controlli della Giorgio Armani Operations

I militari del Nil, venerdì mattina, hanno dato esecuzione al decreto di 'amministrazione giudiziaria'. La Giorgio Armani Operations spa non avrebbe messo in atto misure idonee alla verifica delle reali condizioni lavorative degli operai, né delle capacità tecniche delle aziende appaltatrici. Per questo, spiegano dall'Arma, avrebbe agevolato (colposamente) imprenditori che sfruttavano il caporalato. Un sistema che nasce come conseguenza della scelta di esternalizzare completamente i processi produttivi.

Gli accertamenti, cominciati dal mese di dicembre 2023, si sono concentrati sulle modalità di produzione, confezionamento e commercializzazione dei capi di alta moda. Nel dettaglio i controlli hanno riguardato le società affidatarie delle forniture ma anche i sub affidatari, non autorizzati. Questi, stando a quanto emerso, costituiti esclusivamente da piccole fabbriche gestite da cittadini cinesi in Italia.

Il sistema che permette il caporalato

In pratica, la casa di moda, attraverso la Giorgio Armani Operations spa, affida l'intera produzione di parte della collezione di borse e accessori 2024 a società terze, grazie a un contratto di fornitura. L'azienda fornitrice però dispone solo nominalmente dell'adeguata capacità produttiva e può competere sul mercato solo esternalizzando, a sua volta, le commesse a opifici cinesi. E qui il marcio viene a galla. Perché questi stabilimenti - situati nelle province di Milano e Bergamo - riescono ad abbattere i costi ricorrendo all'impiego di manodopera irregolare e clandestina in condizioni di sfruttamento.

Stando a quanto emerso dalle indagini, questi opifici sono quelli che producono effettivamente i manufatti di lusso. E lo fanno abbattendo i costi da lavoro perché impiegherebbero regolarmente manovalanza 'in nero' e clandestina. Aziende nelle quali le norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro non sarebbero rispettate: con personale impiegato senza contratti collettivi nazionali lavoro di settore, quindi senza regole riguardo le retribuzioni della manodopera, gli orari di lavoro, le pause e le ferie. Un sistema che consente di realizzare una massimizzazione dei profitti.

Gli opifici cinesi con dormitori abusivi

Nelle quattro fabbriche controllate, tutte risultate irregolari, i carabinieri del Nil hanno identificato 29 lavoratori. Di questi 12 erano occupati in nero, altri 9 erano privi di documenti per stare sul territorio nazionale. Negli stabilimenti dove venivano realizzati i prodotti di lusso Armani senza l'autorizzazione necessaria, scrivono i militari in un report, è stato riscontrato che la lavorazione avveniva in condizione di sfruttamento (pagamento sotto soglia, orario di lavoro non conforme, ambienti di lavoro insalubri ecc.).

Non solo, negli opifici, il Nil ha accertato la presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione e informazione. Alcuni di questi luoghi erano fabbriche casa dove gli operai erano ospitati in dormitori realizzati abusivamente e in condizioni igienico sanitarie sotto il minimo etico. Le descrizioni delle strutture sono, in gran parte, simili: un'area con i macchinari spesso privi delle misure di sicurezza per aumentare la produttività, una zona per consumare i pasti e un soppalco dove riposarsi prima di riprendere turni di lavori del tutto illegali.