"Qualche consiglio di guida veloce ai nostri carabinieri del Nucleo Radiomobile e si torna in pista". Questo il commento, dai toni scherzosi, a corredo dello scatto che è stato condiviso nel pomeriggio di sabato 2 settembre dall'account Instagram ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

Una fotografia che ritrae il nuovo comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza, il tenente Giangiacomo Greco, insieme a due colleghi del reparto e ai piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz a bordo di una gazzella dell'Arma, la stessa auto che ogni giorno i militari utilizzano per correre laddove c'è bisogno di loro e per presidiare il territorio. Un momento di condisione durante il quale, magari, qualche consiglio di guida i due ferraristi lo hanno anche condiviso con i militari. Per essere sempre un passo avanti al crimine.

Un incontro, all'interno dell'hotel de la Ville, a margine degli impegni della giornata di sabato 2 settembre che ha visto i piloti in pista per le qualifiche in vista della gara di domenica.