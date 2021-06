Intervengono in una lite: i carabinieri trovano solo un litigante e scoprono che è irregolare

I carabinieri intervengono in una presunta lite ma trovano sul posto solo uno dei litiganti. Che, peraltro, è risultato irregolare. Denunciato in stato di libertà un uomo di 38 anni di nazionalità marocchina per inottemperanza all’ordine di espulsione.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 12 giugno a Monza. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile erano stati chiamati per una presunta lite in via Enrico da Monza. Giunti sul posto hanno però trovato soltanto una delle possibili persone coinvolte.

Dagli accertamenti effettuati dai militari è emerso che l’uomo era irregolare. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale.