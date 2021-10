I carabinieri recuperano un'opera rubata 75 anni fa dai soldati della Gestapo

Sono passati 75 anni da quando i militari della Gestapo occuparono Villa Feldmann a Brno, cittadina dell'attuale Repubblica Ceca, razziando i beni presenti e trasformando la lussuosa abitazione in alloggi per i soldati.

Tra le opere rubate anche un disegno attribuito a Giacomo Cavedone, artista emiliano nato a Sassuolo nel 1577 e morto a Bologna nel 1660. L’opera realizzata a gessetto su due lati e intitolata “A Study of a Priest Holding a Book” (recto) e “A Study of the Standing Figure of a Young Soldier” (verso), è stata recuperata dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza, con la preziosa collaborazione dell’Holocaust Claims Processing Office di New York e la Federal Bureau of Investigation (FBI).

Il disegno venne sequestrato nel marzo 1939; poi nel 1946 venne venduto a un’importante casa d’aste londinese, acquistato successivamente da un mercante d’arte filandese prima, e da uno veneziano poi.

Per ritornare qualche mese fa nuovamente sul mercato, quando i professionisti del dell’Holocaust Claims Processing Office di New York lo hanno trovato e recuperato grazie al pronto intervento dei militari specializzati dell’Arma, in collaborazione la FBI

L’opera di Cavedone, insieme ad altre settecento appartenenti alla collezione di disegni di antichi maestri del dottor Arthur Feldmann, era custodita in una casa privata a Brno. Secondo le deposizioni di diversi testimoni, l’intera collezione di disegni, che si trovava nella villa, vi rimase anche dopo lo sfratto dei proprietari, ma il destino della maggior parte delle opere della collezione non è del tutto noto. Nel 1942, il Museo provinciale della Moravia a Brno acquistò dalle autorità tedesche 135 di quei disegni, che vennero poi restituiti agli eredi nel 2005.

Nei prossimi giorni, grazie all’intermediazione di una casa d’aste inglese, questo disegno sarà riconsegnato agli eredi.