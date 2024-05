Vede una stampa di Warhol in tv e chiama i carabinieri: maxi sequestro di oltre 50 falsi

Grazie a un attento collezionista milanese i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza sono riusciti a risalire a una società che vendeva in televisione opere di grandi artisti del XX secolo spacciandole come autentiche ma che, in realtà, erano perfette riproduzioni.

I militari monzesi hanno sequestrato 51 riproduzioni di opere di numerosi artisti tra cui Andy Warhol, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Joan Mirò e Massimo Campigli che venivano vendute in televisione come riproduzioni autentiche . Opere che venivano acquistate a circa 4 mila euro l’una. E proprio guardando un noto programma televisivo il collezionista milanese si è rivolto ai carabinieri sollevando perplessità sull’autenticità di stampe e quadri. I militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza hanno quindi avviato le indagini che li hanno condotti alla società bresciana che in tv vendeva i falsi.

Le perizie eseguite sulle oltre 50 opere sequestrate hanno poi confermato i dubbi: quelle opere erano mere stampe di esiguo valore e non erano state realizzate né come serigrafie o acqueforti né, tantomeno, dai famosi artisti. “La norma vigente a tutela del nostro immenso patrimonio culturale prevede la punizione della reclusione da uno a cinque anni e la multa sino a 10mila euro per chiunque pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico”, precisano dall’Arma.

Per evitare di cadere nei tranelli dei truffatori i carabinieri consigliano di acquistare con fattura o scontrino con descrizione dell’opera solo dopo aver verificato l’autenticità del certificato presso l’artista o l’archivio, diffidando sia di expertise fornite da persone che non hanno titolo a farlo, sia del “grande affare”. Nel corso di oltre 50 anni di attività, infatti, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ha sequestrato oltre un milione e 300 mila falsi e ha recuperato più di 3 milioni di beni culturali, di cui quasi 1.700.000 beni librai/archivistici, oltre 978.000 reperti archeologici, più di 170.000 oggetti d’arte. Per ulteriori consigli e informazioni su cosa fare nei casi di acquisto di beni di interesse culturale, se si rinviene un bene archeologico o per inviare una richiesta di accertamento il Comando ha da tempo messo a disposizione e, di recente, aggiornato il sito TPCWEB raggiungibile all’indirizzo https://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/home/informazioni/consigli.