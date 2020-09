Auto imbottita di soldi e droga, cercano di beffare i carabinieri: arrestati due giovani

Sotto al sedile c'erano un etto di hashish e 10mila euro in contanti. E per loro, due giovani italiani di 20 e 26 anni, sono scattate le manette, arrestati dai carabinieri. È successo sulla strada provinciale 215 a Caponago nella notte tra il 21 e 22 settembre.

I due, fermati dai carabinieri per un controllo stradale, hanno subito dichiarato di avere con loro due grammi di marijuana. Stupefacente per uso personale. I militari della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vimercate, insospettiti dall'atteggiamento collaborativo, hanno quindi perquisito l'auto. Sotto al sedile lato passeggero sono stati trovati 100 grammi di hashish, altri 6 i marijuana e contanti per 10mila euro; denaro che secondo gli investigatori sarebbe provento di spaccio.

Per i due, entrambi incensurati e nullafacenti, sono scattate le manette. L'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Monza che ha disposto gli arresti domiciliari.