Una stazione mobile dei carabinieri in centro Monza e tre arresti in poche ore

Tre arresti in poche ore e un presidio fisso in pieno centro. Nei giorni scorsi i carabinieri a Monza sono stati presenti con una stazione mobile in Largo Mazzini per essere concretamente al fianco dei cittadini. Qualcuno si è fermato per chiedere qualche consiglio su come procedere con una denuncia, qualcun altro invece si è avvicinato per una segnalazione e poi ci sono stati anche i passanti che incuriositi hanno rallentato il passo solo per scambiare qualche chiacchiera con i militari. Uno strumento per far sentire l'Arma più vicina ai cittadini e per contrastare episodi di degrado e criminalità in un'area sensibile del centro storico dove transitano anche migliaia di studenti di rientro dagli istituti cittadini.

Oltre al centro i controlli sono stati intensificati anche nei quartieri di San Rocco e San Fruttuoso. Proprio grazie all'intensificazione dei servizi sono stati eseguiti tre arresti tra Monza, Brugherio e Biassono. Nel capoluogo brianzolo a finire in manette è stata G.E.E., italiana, 40enne responsabile di rapina e tentata rapina - nel 2019 in provincia di Milano - che dovrà scontare una pena di 2 anni di reclusione.

La stazione di Brugherio invece ha tratto in arresto M.A. 54enne, italiano a cui è stata aggravata la misura degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere a seguito di numerose violazioni degli obblighi della misura cautelare. Infine la stazione di Biassono ha tratto in arresto M.F., rumeno 23enne responsabile di diversi furti e condannato ad una pena di 3 anni di reclusione.

I controlli, anche in borghese, e i presidi dell'Arma proseguiranno anche nelle prossime settimane anche nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinato dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza.