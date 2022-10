Il grande palazzo brianzolo che domenica verrà abbattuto

Domenica 16 ottobre lo skyline di Carate Brianza cambierà. Verrà abbattuto il palazzo 'Nove piani' di via Aspromonte. L'intervento, come annuncia il sindaco Luca Veggian sul suo profilo Facebook, è fissato per le 15.

"Determinazione e concretezza per una Carate più bella - scrive il primo cittadino sui social, annunciando l'abbattimento -. Un primo passo verso la rigenerazione urbana che ci sta tanto a cuore. Un intervento che regalerà alla cittadinanza un nuovo parco pubblico attrezzato di 5 mila metri quadrati. Un obiettivo delle nostre linee programmatiche di mandato. Lo avevamo promesso ed abbiamo mantenuto la parola. Vi aspettiamo".

Il 'Nove piani' è una palazzina da anni abbandonata e ormai fatiscente. L'immobile è stato messo all'asta e il privato che se lo è aggiudicato ha chiesto (e ottenuto) di liberare il palazzone. L'immobile è inserito nel Piano regolatore vigente che prevede il suo abbattimento. Il comune di Carate ha già chiesto al privato 5 mila metri quadrati all'interno del grande plesso che fa parte del 'Nove piani' (che si amplia si oltre 11 mila metri quadrati di terreno) per creare un grande parco destinato alla città.