Frontale sulla statale, 31enne in ospedale

Scontro frontale tra due auto sulla strada statale che da Carate Brianza porta a Briosco. Sono state ancora una volta le curve a mettere in difficoltà il controllo del veicoli sulla strada che collega i due comuni della Brianza nord. L'incidente è avvenuto intorno alle 20,30 di sabato sera, 2 luglio. Lo scontro, per cause ancora in fase di accertamento (sul posto sono intervenuti i Carabinieri), ha interessato una Toyota Yaris e una Fiat Punto.

Codice rosso per lo scontro violento

Il sinistro stradale è stato particolarmente violento tanto che l'allarme al 112 è scattato in codice rosso: sul posto, oltre agli uomini dell'Arma, sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze e un'automedica. Sotto osservazione è stata in particolare una donna di 31 anni (gli altri coinvolti sono stati un uomo di 35 anni e un altro di 75): dopo averle prestate le prime cure direttamente sul posto, è stata caricata in ambulanza e portata all'ospedale San Gerardo di Monza per una frattura a un arto superiore. Ferito anche l'anziano che è stato portato all'ospedale di Lecco.