Tenta di rapinare un bar all'alba con un coltello

Attimi di paura all'alba a Carate Brianza dove martedì mattina presto si è consumata una tentata rapina in un bar. Un uomo armato di coltello avrebbe sorpreso la titolare all'apertura dell'attività, cercando di farsi consegnare l'incasso. Il tentativo di rapina è stato subito da un locale di viale Brianza.

La donna ha cercato di allontanare il rapinatore e avrebbe afferrato una sedia per farlo desistere. L'uomo così sarebbe scappato via a mani vuote. La rapina non è stata portata a termine e il malvivente è fuggito via senza bottino. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze al fine di avviare le indagini.

Al vaglio degli inquirenti anche eventuali immagini riprese dalle telecamere della zona che potrebbero aver estrapolato alcuni fotogrammi utili alla ricostruzione dell'evento. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale ma non risultano feriti. Indagini in corso.